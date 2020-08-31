«Вегас» засушил «Ванкувер», «Айленедрс» обыграли «Филадельфию», «Тампа» – в шаге от выхода в полуфинал Кубка Стэнли

Айлендерс – Филадельфия – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)Счет в серии:2-1

Счет в матче был открыт хоккеистами «Филадельфии» на 15-й минуте, отличилсяТайлер Питлик. «Айлендерс» ответили двумя шайбамиМэтта МартинаиЛео Комароваво втором отрезке матча, а в третьем периоде закрепили преимущество, забросив в большинстве.

Ванкувер – Вегас – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)Счет в серии:1-2

«Рыцари» усилиямиАлекса Тухаоткрыли счет на пятой минуте матча. Чуть больше минуты понадобилось команде из Лас-Вегаса, чтобы увеличить преимущество.

Вторая треть поединка прошла без заброшенных шайб, а на старте третьего периодаМарк Строунотличился в большинстве, установив окончательный счет на табло.

Этот матч стал вторым в серии, в котором «Ванкуверу» так и не удалось поразить воротаРобина Ленера.

Бостон – Тампа – 1:3 (0:1, 0:2, 1:0) Счет в серии:3-1

«Тампа» обыграла «Бостон» в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли – 3:1. Дубль оформил форвард «молний» Ондржей Палат, у его партнера по команде Никиты Кучерова две передачи.

«Тампа» праздновала третью победу в серии, команда из Флориды в шаге от выхода в финал Восточной конференции.

Источник: ФХБ