Александр Бобкин: «Наша команда – «темная лошадка»

Тренер«Белого Барса» Александр Бобкинпообщался с клубной пресс-службой накануне полуфинальных матчей плей-офф чемпионата УХЛ-Пари-Матч против «Кременчука» и рассказал о целях

—Впервые команды ждет такой необычный сезон. Какие Ваши впечатления?

— Конечно, мы только сейчас доиграем прошлогодний сезон, а именно плей-офф – почти через полгода.При нормальной ситуации есть начало соревнований, середина и концовка.И мы всегда строим план подготовки, чтобы ровно пройти всю дистанцию ​​и выйти на март-апрель в максимальной спортивной форме, наиграть полностью состав и в плей-офф войти в оптимальных кондициях.

А сейчас времени на это нет, никакой раскачки, сразу после большого перерыва почти в пять месяцев.Поэтому нам важно подвести команду к решающим матчам сезона.И тот, кто как сумел подготовить ребят, тот так и сыграет.

— Какие ожидания от матчей против “горожан”?

—Изменился состав, весьма значительно – почти на 50%.Мы пытались построить новый коллектив, научить, подсказать, подправить, прийти к общему знаменателю в тактических действиях.И мы надеемся, что ребята поняли нашу идею, цель, наше направление движения и выполнят задание как можно лучше.Поэтому надежды положительные, и все, что мы запланировали, произойдет.

—Как Вы оцениваете форму и состав команди?

—Мы потеряли мастеровитых исполнителей, а также несколько перспективных молодых игроков, на которых мы рассчитывали в этом сезоне.Но мы добавили в состав своих воспитанников.В последний момент мы смогли дозаявить двух молодых, но опытных игроков, воспитанников «Донбасса».Очень надеемся на них.

Мы команда – «темная лошадка».Но учитывая наши амбиции, считаю, что нам удалось объединить коллектив, и мы дадим бой в этом плей-офф.

— Вы прошли предсезонные сборы и приняли участие в турнире.Как оцениваете уровень подготовки?

– Да, мы провели очень хорошие 2 недели в ЦОП «Терезино», который стал нашей традиционной летней базой.Спасибо всем местным организаторам, что они сделали все возможное, чтобы ребята набрали максимальное физическую форму.Мы немного изменили план подготовки, с учетом того, что плей-офф в начале сентября.

Также огромное спасибо ХК «Донбасс» за турнир, который был для нас просто необходимым.Мы провели три игры с топовыми соперниками, каждый из которых усилился качественными легионерами.Наши молодые игроки почувствовали на себе, что такое опыт, мастерство.Мы довольно неплохо сыграли на этом турнире.Поэтому у нас достаточно оптимистичные взгляды на будущее.

— Каким Вы видите будущее чемпионата УХЛ-Пари-матч?

—Сейчас мы имеем восемь команд, добавились МХК «Сокол», «Мариуполь»и «Краматорск».Эти коллективы возглавили опытные тренеры. Считаю, что будет достаточно интересно.География расширяется, а это – хорошо.Поэтому надежды в будущем чемпионате только лучшие – больше матчей, больше площадок, больше зрителей.

В первую очередь есть пожелание, чтобы этот чемпионат прошел от начала и до конца, чтобы не было никаких пауз, связанных с пандемией в мире.

Напомним, что первый после длительной паузы матч«Белый Барс» сыграет уже сегодня, 1 сентября, против«Кременчука». Начало поединка – в 19:00, а прямая трансляция встречи будет доступна на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.

Источник: сайт ХК«Белый Барс»