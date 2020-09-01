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Хоккей

Андрей Денискин: «От «Белого Барса» всегда ждем хорошего поединка, так как они играют в очень активный хоккей»

Николай ПисаревНет комментариев
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Автор дубля в ворота «Белого Барса», форвард кременчужан Андрей Денискин поделился своими впечатлениями от первого поединка серии плей-офф.

— Настроение отличное. Всегда приятно отличиться за свою команду. Немного волновался перед матчем.
На завтрашнею игру мы настраиваемся еще серьезней, так как соперник сделает выводы и будет играть более активней. Поэтому завтра легкого матча не будет.

— Почему так долго не удавалось забросить шайбу?

— Пять месяцев были без хоккея. Все волнуются, все переживают. Да и сегодняшняя игра началась сумбурно. Но с каждым поединком мы скатываемся, и все добавляем и добавляем.

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— А почему тогда в третьем периоде удалось забросить так много?

— Потому, что после пропущенной шайбы одумались. Еще больше увеличили темп, к которому не был готов соперник.

Стоит отметить, что в среду, 2 сентября, в Кременчугепродолжится полуфинальная серия плей-офф чемпионата УХЛ-Пари-Матч междуместным«Кременчуком» и белоцерковским «Белым Барсом». Начало матча в19.00

Источник: uhl.ua
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