Андрей Денискин: «От «Белого Барса» всегда ждем хорошего поединка, так как они играют в очень активный хоккей»

Автор дубля в ворота «Белого Барса», форвард кременчужан Андрей Денискин поделился своими впечатлениями от первого поединка серии плей-офф.

— Настроение отличное. Всегда приятно отличиться за свою команду. Немного волновался перед матчем.

На завтрашнею игру мы настраиваемся еще серьезней, так как соперник сделает выводы и будет играть более активней. Поэтому завтра легкого матча не будет.

— Почему так долго не удавалось забросить шайбу?



— Пять месяцев были без хоккея. Все волнуются, все переживают. Да и сегодняшняя игра началась сумбурно. Но с каждым поединком мы скатываемся, и все добавляем и добавляем.

— А почему тогда в третьем периоде удалось забросить так много?

— Потому, что после пропущенной шайбы одумались. Еще больше увеличили темп, к которому не был готов соперник.

Стоит отметить, что в среду, 2 сентября, в Кременчугепродолжится полуфинальная серия плей-офф чемпионата УХЛ-Пари-Матч междуместным«Кременчуком» и белоцерковским «Белым Барсом». Начало матча в19.00