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Хоккей

Флорида подписала новый контракт с Кипером

Николай ПисаревНет комментариев
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Брэйди Кипер

Флорида подписала новый контракт с защитником клуба Брэйди Кипером на один год (зарплата $715,000).

Источник: nhl.ru
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