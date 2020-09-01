Флорида подписала новый контракт с Кипером

ГлавнаяХоккейФлорида подписала новый контракт с КиперомХоккейФлорида подписала новый контракт с КиперомНиколай ПисаревНет комментариевДобавлено Сен. 01, 2020 в 23:330Share2 Брэйди Кипер Флорида подписала новый контракт с защитником клуба Брэйди Кипером на один год (зарплата $715,000). Источник: nhl.ru загрузка... Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:20 − 12 = Вам может понравиться Хоккей Андрей Денискин: «От «Белого Барса» всегда ждем хорошего поединка, так как они играют в очень активный хоккей»01.09.2020Читать большеХоккей «Кременчук» с дублем Денискина в первом матче полуфинала обыграл «Белый Барс»01.09.20202Читать большеХоккей Мартен стал помощником тренера “Рейнджерс”01.09.2020Читать большеХоккей «Ледяные Волки» подписали 19-летнего голкипера с опытом игры в Словакии и Америке01.09.20203Читать большеХоккей Кросби пропустит от 3 до 4 недель после операции01.09.2020Читать большеХоккей Умер известный 61-летний экс-наставник сборной Чехии01.09.202013Читать большеХоккей Александр Бобкин: «Наша команда – «темная лошадка»01.09.20203Читать большеХоккей С Днём Знаний!01.09.20203Читать большеХоккей “Колорадо” – “Даллас” (6:3): осторожно, “Лавина”!01.09.20203Читать большеХоккей “Тампа-Бэй” – “Бостон” (3:2 2ОТ): “Лайтнинг” победили за Кучерова01.09.20204Читать большеРекомендуем посмотретьБоксЛомаченко – Лопес: прогноз тренера Головкина18.08.202018.08.2020ФутболПрофутбол будет закрыт. На 2+2 будет создана новая футбольная передача29.08.202029.08.2020ФутболЛозовой будет играть за Металл23.08.202023.08.2020ФутболМеталл подал заявку на сезон 2020/2128.08.202028.08.2020БоксЛопес раскрыл, в чем его преимущество перед Ломаченко24.08.202024.08.2020ФутболШахтер подписал нового тренера06.07.202006.07.2020ФутболСабо раскритиковал игру Динамо26.08.202026.08.2020ФутболАталанта согласовала переход Миранчука. Малиновский – на выход?29.08.202029.08.2020ФутболТайсон в январе перейдет в Интернасьональ01.09.2020ФутболЛион – Бавария: превью, прогноз, мнение букмекеров19.08.202019.08.2020