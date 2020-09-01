Главный судья УХЛ разобрал спорные моменты в матчах Открытого кубка Донбасса-2020

27 августа в Дружковке завершился розыгрыш традиционного предсезонного турнира Открытый кубок Донбасса-2020, в рамках которого«Донбасс» в шестой раз завоевал золото домашнего предсезонного турнира,«Кременчук»завоевал серебро, «Белый Барс» стал обладателем бронзы турнира, а «Днепр занял четвертое место.

Главный судья Украинской хоккейной лигиМаксим Урдаразобрал спорные моменты в поединках предсезонного турнира:

— На предсезонных сборах супервайзер ИИХФ много внимания уделил новой трактовке правила взятия ворот. Вратарь не должен иметь помех в своей вратарской зоне – он должен полностью быть готовым к отражению броска и не иметь при этом помех. Как раз на Открытом кубке Донбасса-2020 было два момента с применением этого правила.

«Белый Барс» — «Донбасс» 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)

В первом моменте в игре между«Донбассом» и«Белым Барсом» игрок дончан #27 Никита Милехин непосредственноперед взятием ворот совершил контакт с вратарём«Белого Барса», проезжаячерез площадь ворот. Главный арбитр зафиксировал взятие и сразу показал, что будет произведён видеопросмотр этого момента. После видеопросмотра взятие ворот было отменено, согласно правилу 35 пункт 3/1:



Руководствуясь этим правилом, гол в любом случае не засчитывается, если атакующий игрок выбранной позицией или контактом с вратарем ухудшает возможности вратаря свободно двигаться по вратарской зоне или защищать свои ворота.

Действие бригады судей абсолютно верное.

В этом же матче на 57 минуте игрок«Донбасса» #43 Роман Кобелев совершил блокировку игрока команды«Белый Барс»Владислава Куцевича. Другими словами, игрок«Донбасса»не позволил игроку команды-противника свободно перемещаться.

Таким образом, я считаю, что штраф наложен верно.

Согласно правилу 34, игрок, который мешает или не позволяет противнику, что не владеет шайбой, получить пас, свободно двигаться или передвигаться на льду, наказывается малым штрафом.



«Днепр»— «Белый Барс» 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Во втором моменте в поединке между«Днепром» и«Белым Барсом» игрок белоцерковцев #17Денис Бородайсовершил контакт с вратарем«Днепра» Олегом Петровым,чем создал ему очевидную помеху. Главный арбитр решил засчитать этот гол и, с его слов, не дождавшись запроса на видеопросмотр от херсонской команды, произвёл вбрасывание в центре.

К сожалению, согласно правилу 35 пункт 3/1, это решение ошибочное и взятие ворот засчитано не верно.

«Донбасс»— «Кременчук» 2:1 ПБ (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Во втором периоде крайнего поединка на Открытом Кубке Донбасса-2020 произошёл эпизод с наложением малого штрафа за удар высокоподнятой клюшкой.

Игрок«Кременчука» #76 Владимир Алексюк в момент получения передачи от игрока команды-противника«Донбасса» нанёс своей высокоподнятой клюшкой удар по лицу хоккеиста противоположной команды.

И хоть этот игровой момент вызвал возмущение со стороны игрока кременчужан, но штраф арбитрами этого матча был наложен абсолютно верно.

Так как, согласноправилу 28, игрок, который держит клюшку или ее часть выше своих плечей и бьет соперника любой ее частью, наказывается малым штрафом.

В этом же матче на 47-й минуте произошёл эпизод который, вызвал бурную реакцию тренеров обеих команд.

При тщательном рассмотрении этого момента, было установлено следующее: игрок команды«Донбасс» #28 Никита Милехин пытался дотянуться до шайбы клюшкой. Вэтот момент игрок«Кременчука» #7 Давид Григорян, пытаясь отобрать шайбу у Милехина, отклонился в противоположную сторону движенияклюшки игрока в красной форме. От сюда вывод, что игрок«Донбасса» Никита Милехин нарушения не совершал. Но при этом, игрок кременчужан задержал клюшку соперника руками.

К сожалению, арбитры приняли неверное решение об обоюдном удалении. Так как в этом эпизоде нужно было наложить штраф только на игрока«Кременчука» Давида Григоряна.

Отмечу, что согласно правилу 30,игрок, который хватает клюшку соперника одной или двумя руками, чтобы не разрешить ему двигаться, разыгрывать шайбу или любым другим способом свободно продолжать игру, наказывается малым штрафом.

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