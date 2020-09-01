“Колорадо” – “Даллас” (6:3): осторожно, “Лавина”!

Макар – Хатчинсону: с 1-й победой в плей-офф!

“Колорадо” забросил пять безответных шайб в первом периоде, в том числе четыре за две минуты и 36 секунд, чего оказалось достаточно для победы. “Эвеланш” сократили отставание в серии до 2-3 и получат шанс выровнять положение в среду (четверг, 3:00 мск), когда в Эдмонтоне состоится шестой матч.

🖐️ Забросив 5 шайб в 1-м периоде матча №5 против Старз, игроки Эвеланш установили рекорд клуба по голам в одном периоде плей-офф и обеспечили себе итоговую победу (6-3) и право на матч №6.📽️ https://t.co/RhlPupe0Qp pic.twitter.com/HjlXFEF4pU — NHL.RU (@nhlru) September 1, 2020

“Даллас” 19 раз вел в серии с таким счетом и довел до победы 16 из них. “Колорадо” 13 раз проигрывал 2-3 и смог спасти две серии.

Пятый матч начался с неожиданных изменений в воротах команд. На последнем рубеже “Старз” появился Бен Бишоп, последний раз игравший в серии с “Калгари” 13 августа. А за “Эвеланш” сыграл 30-летний Майкл Хатчинсон, имевший 10-минутный опыт игры в плей-офф. Павел Францоуз оказался не готов играть, а Хатчинсона подменял Хантер Миска, имеющий 18 минут опыта игры в НХЛ.

Также в состав “Эвеланш” попал 32-й номер драфта-2017 защитник Коннор Тимминс, дебютировавший в плей-офф. Он заменил Кевина Коннотона.

Первый период этой встречи войдет в историю. Сказать, что “Колорадо” уничтожил соперника, это значит не сказать ничего. 23-5 по броскам в створ, 8-0 по голевым моментам, 5:0 по голам. Шайбы у “Эвеланш” забросили пять разных игроков (Пьер-Эдуард Беллемар, Андре Бураковски, Нэйтан Маккиннон, Назим Кадри и Микко Рантанен), а очки набрали 13 человек! Голы со второго по пятый были забиты за 2:36. “Колорадо” не хватило всего одной секунды, чтобы повторить рекорд плей-офф 1944 года по скорости забрасывания четырех шайб. Кроме того, на второй период “Колорадо” уходил с полутора минутами игры “пять на три”.

🕑 Забившим 4 гола за 2:36 игрокам Колорадо не хватило 1 секунды, чтобы повторить рекорд скорострельности для 4 шайб в матче плей-офф, установленный Монреалем в далеком 1944 году.📽️ https://t.co/RhlPupe0Qp pic.twitter.com/oi0ato6win — NHL.RU (@nhlru) September 1, 2020

Едва ли не больше всех в этой ситуации было жаль Бишопа, который после трех недель простоя сразу же попал в жесточайшую мясорубку. Да и виноват он был разве что в голе Маккиннона, который продлил результативную серию до 13 игр (последним игроком, начинавшим плей-офф с такой серии, в 1994 году был Марк Мессье).

На 14-й минуте Бишопа заменил Антон Худобин, который в итоге завершил встречу с 20 сэйвами. Бишоп за 13:43 на льду отразил 15 бросков из 19. Хатчинсон доиграл матч до конца и отразил 31 бросок из 34.

По большому счету, после этого судья имел полное право броситься на лед, три раза ударить по нему рукой и признать досрочное поражение “Далласа”. В хоккее так, однако, не принято. И надо отдать должное “Старз”, характер которых уже стал легендарным.

🇫🇮 Миро Хейсканен повторил рекорд клуба для защитников, набрав очки (10=2+8) в 6 матчах плей-офф подряд. В матче №6 у Миро будет шанс обойти Сергея Зубова (6 игр в 2003) и Крэйга Харцбурга (6 в 1981).📽️ https://t.co/RhlPupe0Qp pic.twitter.com/pxcwVn2ow8 — NHL.RU (@nhlru) September 1, 2020

Во втором периоде они выглядели другой командой и к 18-й минуте даже отыграли две шайбы после точных бросков Джо Павелски и Миро Хейсканена (оба раза ассистентом выступил Денис Гурьянов). У “Далласа” была бы надежда на третий период, если через 33 секунды после гола Хейсканена не отличился бы Бураковски (6:2). Три гола за период отыграть можно. А вот четыре – уже намного сложнее.

А тут еще “Старз” в третьем периоде и не везло. Они дважды играли в большинстве, к том числе 25 секунд “пять на три”, попадали в перекладину и вратаря, но смогли забить свой третий гол только на 15-й минуте, когда Бенн с передачи Гурьянова реализовал-таки лишнего. За пять с половиной минут до конца “Даллас” заменил Худобина на шестого полевого игрока, создал несколько опасных ситуаций, не пропустил ни разу, но и сам не забил, оставшись в трех шайбах от соперника.

Российский фактор: нападающий “Колорадо” Валерий Ничушкин, забивший два гола в матче №4, отметился первой в плей-офф передачей. Владислав Наместников сыграл 8:38 и остался без очков. Защитник Никита Задоров завершил встречу с полезностью плюс-2, одним броском, двумя силовыми приемами и тремя блок-шотами.

Форвард “Далласа” Александр Радулов сыграл всего 9:31 при полезности минус-3. Гурьянов стал третьей звездой встречи, ассистировав каждому голу “Старз”. Он стал одним из четырех игроков “Далласа”, избежавших отрицательной полезности. В пяти играх серии с “Колорадо” в его активе 6 (2+4) очков. А в последних шести матчах – 11 (6+5).

Главные выводы по итогам матча:

1) Маккиннон по-прежнему неудержим

Лидер “Колорадо” Маккиннон завершил встречу с 2 (1+1) очками, полезностью плюс-3 и шестью бросками по воротам. В этом плей-офф нападающий набирал очки во всех 13 матчах (восемь голов, 14 передач), а более длинные серии в истории лиги удавались только трем хоккеистам: Брайану Троттье (18 матчей в 1981 году), Марку Мессье (14 матчей в 1988-м) и Бобби Орру (14 матчей в 1970-м).

Примечательно, что все шесть голов “Эвеланш” забили в равных составах, не использовав ни одного из шести удалений. В то время как для “Далласа” большинство остается грозным оружием. Сегодня они реализовали две попытки из шести. А всего в серии второго раунда “Старз” воспользовались семью попытками из 20 (“Колорадо” – тремя из 26).

2) Почему не вернулся в игру Бишоп?

Перед шестым матчем вратарская ситуация в “Далласе” стала запутанной. Антон Худобин провел на льду 40 минут и не получил отдыха в ситуации спаренных матчей. При счете 0:5 после первого периода “Старз” вполне могли вернуть Бишопа в ворота, чтобы предоставить отдых Худобину и выпустить его на матч №6. Сделано этого не было, хотя Боунесс такой вариант рассматривал.

“Да, я думал о таком сценарии, но надо отдать должное Добби, который в непростых условиях тотальной бомбардировки сражался в каждом моменте, – сказал тренер “Далласа”. – Он играл очень здорово, поэтому я дал доиграть ему до конца. Он заслужил”.

Значит ли это, что в следующем матче в воротах снова появится Бишоп? Интрига.