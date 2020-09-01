«Кременчук» с дублем Денискина в первом матче полуфинала обыграл «Белый Барс»

Сегодня, 1 сентября, прошел первый полуфинальный матч в серии между«Кременчуком» и«Белым Барсом» на домашней арене кременчужан.

Первый после длительной паузы матч команды провели на скоростях, явно соскучившись по плей-оффовским баталиям. И хоть клубы имели достаточно много шансов у ворот противника, однако реализовать свои моменты оба клуба так и не смогли, а владенияИгоря ДавлетшинаиКирилла Кучераостались сухими.

С нулями на табло команды играли вплоть до третьей минуты второго периода, когда звено Дубинин-Денискин-Коробов “с мясом” не отправило шайбу в ворота Кирилла Кучера. Точный бросок на свой счет записал Андрей Денискин,забивпервую шайбу в полуфинале плей-офф для «Кременчука». До конца вторых 20 минут встречи “барсы” так и не смогли использовать свои моменты и отыграть пропущенную шайбу.

Открыть для себя счет заброшенным шайбам «Белый Барс» смог уже на старте третьего периода – гол в свой актив записалРоман Благой.Однако, “горожанам” не понравился такой результат на табло и спустя 20 секундИван Савченковновь вывел свой клуб вперед.

Провальной для белоцерковцев стала середина третьего периода, когда “горожане” при счете 2:1 трижды отличились в воротах «Белого Барса» – голы в активеАндрея Денискина,Дмитрия СозоноваиАлександра Коробова.Эти шайбы зафиксировали на табло финальный счет 5:1в пользу хозяев матча, что означало победу«Кременчука» в первом поединке полуфинальной серии.

Отметим, что завтра, 2 сентября,«Кременчук» и«Белый Барс» проведет второй матч полуфинала плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч. Начало встречи – в 19:00, а прямая трансляция будет доступна на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.

«Кременчук»—«Белый Барс» 5:1 (0:0, 1:0, 4:1)Счет в серии 1:0

Шайбы: 1:0Денискин (Дубинин, Коробов), 22:57;1:1Благой (Мазур, Грицюк), 40:12;2:1Савченко (Боевых, Хришпенц), 40:37;3:1Денискин (Коробов, Дубинин), 50:42;4:1Созонов (Савченко, Пукс), 51:49;5:1Коробов (Дубинин, Денискин), 52:49.



Кременчук: Давлетшин (Гордюшин); Бабрусев – Григорян, Хришпенц – Боевых, Алексюк – Толстушко, Савицкий – Варава; Волков – Серанов – Киселёв (К), Созонов – Пукс (А) – Савченко, Леонов – Гриценко (А) – Тютченко, Коробов – Дубинин – Денискин.

Белый Барс:Кучер (Пеленский); Грицюк – Логач, Таран (А) – Портной, Ядловский – Собко, Резюк – ; Благой (А) – Мазур – Мостовой, Куцевич (К) – Ружников – Лесников, Грабовецкий – Гребеник – Бородай, Петрошенко – Трошкин – Резюк.