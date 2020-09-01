«Ледяные Волки» подписали 19-летнего голкипера с опытом игры в Словакии и Америке

Пресс-служба столичных«Ледяных Волков» сообщает, что клуб подписал контракт голкипером Даниилом Макаренко.

19-летний воспитанник днепровского«Динамо» свою профессиональную карьеру начинал в чемпионате Словакии U16 – в словацком первенстве Макаренко провел 27 поединков и отбил 88.3% при коэффициенте надежности 4.17.

В сезоне 2018/19 голкипер вернулся в Украину и сыграл в составе родного клуба в чемпионате Украины U19. В «Динамо» Макаренко в 22 матчах заработал коэффициент надежности 2.59. Минувший сезон вратарь начинал в американской WSHL, но после 5 проведенных там поединков Макаренко вернулся в«Динамо», с которым выиграл бронзовые медали чемпионата Украины U20.

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