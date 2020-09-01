Мартен стал помощником тренера “Рейнджерс”

Жак Мартен

Дружба Дэвида Куинна с Майком Салливаном привела к тому, что в понедельник Жак Мартен вошел в тренерский штаб “Нью-Йорк Рейнджерс”.

“Мы дружим с Салли. Однажды мы поговорили, и после этого все случилось быстро, – сказал тренер “Рейджерс” Куинн. – Майк сказал, что (Мартен) на самом деле не был помощником тренера. Они делили обязанности тренера”.

Куинн и тренер “Питтсбург Пингвинз” Салливан знакомы еще с учебы в Бостонском университете. Там они в течение двух сезонов вместе играли за студенческую хоккейную команду (с 1986 по 1988 годы).

Последние пять сезонов Мартен был помощником Салливана в “Питтсбурге”, откуда его уволили 12 августа вместе с Марком Рекки и Сергеем Гончаром. Клуб принял такое решение после поражения в квалификационной серии до трех побед против “Монреаль Канадиенс”.

В “Рейнджерс” Мартен займет место Линди Раффа, который 9 июля согласился стать тренером “Нью-Джерси Девилз”. Как и Рафф, Мартен в “Нью-Йорке” будет заниматься меньшинством и обороной.

“После того, как Линди покинул нас, мы в клубе решили, что нам нужен такой же заслуженный человек. Такой вариант был бы оптимальным для нас, – сказал Куинн. – Мы хотим развиваться, рассчитываем попасть в плей-офф, выиграть Кубок Стэнли. Будет очень полезно, если у нас на скамейке появится опытный специалист, добившийся успеха в качестве главного тренера. Эти качества очень ценятся. Когда освободился Жак, я сразу подумал: “Он нам идеально подходит”.

Мартен выигрывал Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах с “Питтсбург Пингвинз”, где он руководил игрой команды в меньшинстве и в обороне.

В качестве главного тренера Мартен провел 17 сезонов в НХЛ, выиграв в регулярных чемпионатах 613 матчей, проиграв 481 в основное время, 81 в дополнительное и сведя 119 встреч вничью (процент набранных очков – 55,1%, 1294 игры). В плей-офф на его счету 50 побед и 61 поражение. Мартен возглавлял “Сент-Луис Блюз” (1986-88), “Оттава Сенаторз” (1995-2004), “Флорида Пэнтерз” (2005-08) и “Монреаль Канадиенс” (2009-12).

В “Оттаве” специалист занимает первое место среди тренеров клуба по количеству проведенных игр (692), побед (341), а также проведенных и выигранных матчей плей-офф (69 и 31 соответственно). По итогам сезона 1998-99 годов его признали лучшим тренером сезона, вручив ему приз Джека Адамса.

“Я не был знаком с Жаком, но мы встречались три или четыре раза во время переговоров, подолгу разговаривали. Он полностью соответствовал тому, что о нем говорили, – сказал Куинн. – Он не только настоящий профессионал, но и замечательный человек, с которым чувствуешь себя очень комфортно. Так что принять решение было очень просто”.

По словам Куинна, с Мартеном они обсуждали молодых защитников “Рейнджерс”: Тони Дианджело (24 года), Адама Фокса (22), Райана Линдгрена (22), Либора Хайека (22) и K’Андре Миллера (20).

“У Жака педагогическое образование, он был учителем до того, как стал тренировать, – сказал Куинн. – Когда я с ним разговаривал, это чувствовалось. Было заметно, что он знает, как поставить себя, отлично понимает хоккей и умеет обращаться с людьми”.

Куинн также считает, что Мартен очень пригодится “Рейнджерс”, если клуб выберет под первым номером на предстоящем драфте нападающего молодежной команды “Римуски” Алекси Лафреньера, потому что они оба франкоязычные канадцы.

“Рейнджерс” получили право первого выбора, выиграв 10 августа второй этап лотереи драфта 2020 года, главным фаворитом которого считается Лафреньер.

“Дело не только в языке и месте рождения. Дело в опыте Жака, – сказал Куинн. – Я считаю франко-канадский аспект дополнительным бонусом, а главным моментом станет тренерский опыт Жака, учитывая, сколько времени он провел в лиге”.

Драфт 2020 года намечен на 9 и 10 октября. Первоначально планировалось провести его 26 и 27 июня в Монреале, но из-за пандемии коронавируса это мероприятие перенесли.