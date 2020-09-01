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Хоккей

“Тампа-Бэй” – “Бостон” (3:2 2ОТ): “Лайтнинг” победили за Кучерова

Николай ПисаревНет комментариев
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Тампа в Финале Конференции

Голы Виктора Хедмана, Ондржея Палата и Энтони Сирелли, а также 45 сэйвов Андрея Василевского позволили “Тампе” победить “Бостон” в пятом матче и всей серии второго раунда и в четвертый раз за шесть лет выйти в финал Восточной конференции. “Лайтнинг” победили несмотря на травму Никиты Кучерова, не выходившего на лед с середины второго периода.

Финал Восточной конференции пройдет в Торонто. В нем “Лайтнинг” встретятся с победителем серии “Айлендерс” и “Филадельфии”, в которой “Нью-Йорк” ведет со счетом 3-1.

В состав “Молнии” в пятом матче вернулся защитник Райан Макдона, пропустивший три предыдущих встречи. При этом “Тампа” все равно играла в 11 форвардов и семь защитников. Люк Шенн остался в составе, а Брэйдон Коберн отправился в запас.

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Первый период начался с обмена опасными моментами. У “Тампы” Кучеров попал в штангу, а Киллорн броском в касание не смог переиграть Ярослава Халака. “Бостон” ответил выходом “два в одного” с броском Ондржея Каше, выходом “два в ноль” Каше и Давида Крейчи и опасным броском Чарли Койла. Андрей Василевский все три раза спас команду.

На 13-й минуте произошло одно из ключевых событий встречи. Защитник “Бостона” Здено Хара неаккуратно сыграл клюшкой перед своими воротами и со всей силы попал в лицо Кучерову. Россиянин с большим трудом покинул лед и в первом периоде на лед больше не возвращался. Хара был удален на четыре минуты, однако без Кучерова большинство “Тампы” не смогло нанести ни одного броска в створ.

Источник: nhl.ru
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