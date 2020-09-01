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Хоккей

Умер известный 61-летний экс-наставник сборной Чехии

Николай ПисаревНет комментариев
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Как сообщают местные чешский СМИ, в больнице умер чешский специалист Милош Ржига.

61-летний экс-наставник сборной находился в Институте клинической и экспериментальной медицины в Праге – крупнейшей чешской больнице. Сообщалось, что состояние его здоровья ухудшилось в последние несколько недель.

Будучи игроком, Ржига становился чемпионом Чехии (1981), в начале 90-х перешел на тренерскую работу. Трудился, в том числе, в КХЛ – под его руководством мытищинский «Атлант» в сезоне-2010/11 завоевал серебряные медали.В последние годы возглавлял национальную сборную Чехии. На родине дважды приводил свои команды к золотым медалям.

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Семья не комментирует здоровье Ржиги и причины его ухудшения.

Источник: isport.blesk.cz

Источник: uhl.ua
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