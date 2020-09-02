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Хоккей

Александр Бобкин: «Интрига держалась в первых двух периодах»

Николай ПисаревНет комментариев
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Наставник белоцерковского«Белого Барса» Александр Бобкинпосле первого полуфинального поединка плей-офф чемпионата УХЛ-Пари-Матч против«Кременчука» (1:5) рассказал о причинах поражения от “горожан”.

—Сегодня был хороший поединок плей-офф, где интрига держалась в первых двух периодах.


К сожалению пропустили быстрый гол в первой же смене в третьем периоде.Это был ключевой момент, и счет снова стал в пользу хозяев площадки.Затем мы начали допускать ошибки, которые привели к такому счету. А вконце мы игры дали возможность сыграть молодым игрокам.

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Проиграли первую игру, теперь работаем дальше и готовимся к завтрашнему поединку.

Отметим, что завтра, 2 сентября,«Кременчук» и«Белый Барс» проведут второй матч полуфинала плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч. Начало встречи – в 19:00, а прямая трансляция будет доступна на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.

Источник: сайт ХК «Кременчук»

Источник: uhl.ua
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