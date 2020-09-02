Александр Савицкий: «В этой игре мы лучше использовали свои моменты»

Главный тренер «Кременчука» Александр Савицкий прокомментировал первую игру полуфинальной серии плей-офф, в которой его подопечные обыграли «Белый Барс» (5:1).

— Нет ничего удивительного в таком жестком и бурном поединке плей-офф. Обе команды хорошо играли.



Сейчас поужинаем, отдохнем, а завтра соберемся, и поговорим. Сказали ребятам, что та игра уже в истории. Поэтому все мысли о завтрашней игре.

Стоит отметить, что в среду, 2 сентября, в Кременчуге продолжится полуфинальная серия плей-офф чемпионата УХЛ-Пари-Матч междуместным «Кременчуком» и белоцерковским «Белым Барсом». Начало матча в 19.00