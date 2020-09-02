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Хоккей

Эдмонтон подписал новый контракт с Русселлом

Николай ПисаревНет комментариев
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Патрик Русселл

Эдмонтон подписал новый контракт с форвардом клуба Патриком Русселлом (1 год, 700 тысяч ).

Источник: nhl.ru
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