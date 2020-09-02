Эдмонтон подписал новый контракт с Русселлом

ГлавнаяХоккейЭдмонтон подписал новый контракт с РусселломХоккейЭдмонтон подписал новый контракт с РусселломНиколай ПисаревНет комментариевДобавлено Сен. 02, 2020 в 17:240Share1 Патрик Русселл Эдмонтон подписал новый контракт с форвардом клуба Патриком Русселлом (1 год, 700 тысяч ). Источник: nhl.ru загрузка... Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:3 + десять = Вам может понравиться Хоккей «Брест» расстался с экс-защитником «Донбасса»02.09.2020Читать большеХоккей Сегодня ожидается назначение Зито генеральным менеджером Флориды02.09.20203Читать большеХоккей «Филадельфия» и «Ванкувер» продолжают бороться за Кубок Стэнли02.09.2020Читать большеХоккей “Вегас” – “Ванкувер” (1:2): непробиваемый Демко02.09.20203Читать большеХоккей Экс-защитник «Ледяных Волков» покинул белорусский клуб02.09.20202Читать большеХоккей “Филадельфия” – “Айлендерс” (4:3 ОТ): лидеров “Флайерз” прорвало02.09.2020Читать большеХоккей Александр Бобкин: «Интрига держалась в первых двух периодах»02.09.20203Читать большеХоккей Александр Савицкий: «В этой игре мы лучше использовали свои моменты»02.09.20205Читать большеХоккей Матчи 2-го раунда плей-офф в НХЛ 1 сентября (онлайн)02.09.20203Читать большеХоккей «Днепр» опробовал лед «Альтаира» перед стартом полуфинальной серии02.09.20206Читать большеРекомендуем посмотретьБоксЛомаченко – Лопес: прогноз тренера Головкина18.08.202018.08.2020ФутболПрофутбол будет закрыт. На 2+2 будет создана новая футбольная передача29.08.202029.08.2020ФутболЛозовой будет играть за Металл23.08.202023.08.2020ФутболМеталл подал заявку на сезон 2020/2128.08.202028.08.2020ФутболШахтер подписал нового тренера06.07.202006.07.2020БоксЛопес раскрыл, в чем его преимущество перед Ломаченко24.08.202024.08.2020ФутболСабо раскритиковал игру Динамо26.08.202026.08.2020ФутболТайсон в январе перейдет в Интернасьональ01.09.2020ФутболАталанта согласовала переход Миранчука. Малиновский – на выход?29.08.202029.08.2020ФутболЛион – Бавария: превью, прогноз, мнение букмекеров19.08.202019.08.2020