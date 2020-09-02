Экс-защитник «Ледяных Волков» покинул белорусский клуб

По информации пресс-службы солигорского «Шахтера», после завершения Кубка Салея, клуб расстался с тремя игроками, среди которых был и экс-защитник «Ледяных Волков» Демид Лучников.

В составе белорусской команды хоккеист отыграл два матча, но очков не набрал.

Стоит отметить, что Демид Лучников знаком украинским болельщикам по выступлениям в составе «Ледяных Волков» (тогда – ХК «Волки», Бровары) в сезоне 2017/18. В составе тогда еще броварского клуба защитник провел 13 матчей и набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности -11.

Следующие два сезона Лучников провел в чемпионате Словакии. Там он провел 72 поединка и заработал 31 (10+21) балл, при показатели полезности -2.