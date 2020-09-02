“Филадельфия” – “Айлендерс” (4:3 ОТ): лидеров “Флайерз” прорвало

Победный крик Лоутона

Первые голы в плей-офф Клода Жиру, Джеймса ван Римсдайка и Мэтта Нисканена, а также гол Скотта Лоутона в овертайме и 29 сэйвов Картера Харта принесли “Филадельфии” волевую победу над “Айлендерс” и позволили сократить отставание в серии до 2-3.

Шестой матч серии пройдет в четверг (пятница, 2:00 мск) в Торонто, хаб-городе для команд Восточной конференции. “Айлендерс” довели до победы 10 серий из 11, в которых вели со счетом 3-2. “Флайерз” спасли три серии из 20, в которых с таким счетом проигрывали.

🥅 Картер Харт стал 5-м среди действующих вратарей, выигравших матч под угрозой вылета из плей-офф до своего 23-летия.1) Варламов (4 таких победы)2) Мюррей (2)3) Холтби (2)4) Прайс (1)📽️ https://t.co/mCvs1POKRK pic.twitter.com/iRriPujJGP — NHL.RU (@nhlru) September 2, 2020

В составах по сравнению с прошлым матчем изменений не произошло, кроме как в воротах. За “Айлендерс” сыграл Семен Варламов (28 сэйвов), за “Филадельфию” – Харт.

Первый период прошел с обоюдными шансами на успех, но безупречно в воротах действовали вратари. У “Флайерз”, которые все же чуть больше владели инициативой, лучший момент был у Шона Кутюрье, который после добивания отправил шайбу в штангу. А “Айлендерс” силами Жана-Габриэля Пажо не реализовали выход “три в один”. Также команды по разу безрезультатно сыграли в большинстве.

☝️ Джош Бэйли 2-й Островитянин за 36 лет (после Рэя Ферраро в 1993), кому пока удается набирать в одном плей-офф более 1 очка за игру (при минимуме в 12 проведенных матчей).📽️ https://t.co/mCvs1POKRK pic.twitter.com/BhoRrh9FDn — NHL.RU (@nhlru) September 2, 2020

Одним из самых активных в составе “Филадельфии” был капитан Клод Жиру, за первые 20 минут три раза бросивший в створ. До этого матча у него не было ни одного гола. Чувствовалось, что он находится в шаге от прорыва, но время поджимало. А тут еще и “Нью-Йорк” в самом дебюте второго периода реализовал большинство и повел в счете. Это Джош Бэйли хитрым броском из-за ворот прострелил на пятачок, где шайба заползла за линию рикошетом от Мэта Барзала.

Тренер “Флайерз” Ален Виньо опротестовал взятие ворот из-за того, что Барзал находился в площади ворот и толкался с Иваном Проворовым и Тайлером Питликом. Но видеопросмотр определил, что гол был забит по правилам, и “Филадельфия” отправилась убивать еще одно большинство.

“Флайерз” выстояли, продолжали биться и в конце периода их лидеров долгожданно прорвало. На 16-й минуте Жиру добился своего, результативно подставив клюшку под бросок Филиппа Майерса. Шайба, изменив траекторию, проскочила между щитков Варламова. Для Жиру шайба стала второй за последние 27 матчей плей-офф.

“Приятное чувство, – сказал после матча Жиру. – Каждый хочет помогать команде побеждать, и я рад, что сегодня получилось отличиться после нескольких неиспользованных моментов в первом периоде”.

А еще через две с половиной минуты редкий провал в обороне “Нью-Йорка” привел к быстрой атаке, увенчавшейся голом ван Римсдайка. Как и для Жиру, для него он стал первым в плей-офф. Более того, в предыдущих девяти играх у ван Римсдайка не было ни одного очка.

“Конечно, лично я вздохнул с облегчением, но это в любом случае командная победа, поскольку все работали на общий результат, – заявил ван Римсдайк. – Чтобы выиграть игру, подобную сегодняшней, нужно, чтобы все тащили канат в одном направлении”.

До перерыва “Флайерз” едва не забили третий гол, но после неожиданного броска Кевина Хэйза от борта шайба застряла между коньком и щитком Варламова на линии ворот.

В дебюте третьей 20-минутки “Островитяне” не реализовали еще одно большинство, за что были практически тут же наказаны голом Нисканена.

“Флайерз” доигрывали матч без Кутюрье, который получил травму в конце второго периода, а “Нью-Йорк” за пять минут до конца третьего периода остался без Барзала, которому под визор попала клюшка Жиру. В следующей же смене “Айлендерс” отыграли одну шайбу, когда броском в касание со средней дистанции отличился Брок Нельсон.

На спасение у команды Барри Тротца оставалось 4:14, но так много и не потребовалось. Уже через полторы минуты, когда еще даже Варламов не успел убежать на скамейку, Дерик Брассар сравнял счет после блистательной передачи с неудобной руки Кэла Клаттербака.

В самом дебюте овертайма соперники обменялись стопроцентными моментами. Варламов спас команду после броска Хэйза, Конекни попал в перекладину, а в ответной атаке Харт чудом вытащил шайбу после броска Девона Тэйвза. Тут же Лотон попал в штангу, а следом “Айлендерс” ответили нереализованными выход Нельсона “один на один”.

На восьмой минуте у “Филадельфии” появился шанс сыграть в большинстве. Виньо даже взял тайм-аут, чтобы дать команде инструкции, однако это помогло несильно, хотя “Флайерз” и удалось нанести два броска по воротам.

И все же в итоге удача им улыбнулась. На 13-й минуте Лоутон, в большей части смен в цетре первого звена заменявший травмированного Кутюрье, подставил клюшку под бросок Проворова и позволил “Филадельфии” выжить.

🏒 Решивший исход матча №5 (4-3 ОТ) Скотт Лоутон стал 6-м Летчиком, забившим гол в овертайме матча с угрозой вылета из плей-офф:1) Вилле Лейно (2011)2) Симон Ганье (2004 и 2010)3) Джоффри Лупул (2008)4) Дейв Пулен (1989)5) Дон Блэкбурн (1968)📽️ https://t.co/mCvs1POKRK pic.twitter.com/xIMomMDqIo — NHL.RU (@nhlru) September 2, 2020

“Возможно, это самый важный гол в моей карьере, так что на льду эмоции били ключом, – заявил Лоутон. – Но радоваться особо некогда, мы по-прежнему отстаем в серии, и нам нужно сохранить концентрацию на следующие матчи”.

“Конечно, мы бы хотели завершить серию сегодня, – сказал форвард “Айлендерс” Бэйли. – Но это уже неважно. Плей-офф длинный, и в нем неизбежно будут встречаться сложности, которые придется преодолевать. Так что мы вернемся к работе и сделаем все, чтобы подготовиться к следующей игре”.

Российский фактор: Варламов впервые в этом плей-офф пропустил четыре шайбы, хотя ошибок не допускал. Проворов сыграл 29:04 и набрал шестое (2+4) очко в плей-офф.

Главные выводы по итогам матча:

1) Лидеры “Флайерз” вылезли из “коротких штанишек”

Перед игрой Виньо, говоря о своих лидерах, сказал, что им “пора вылезти из коротких штанишек”. Лидеры ответили. Жиру, ван Римсдайк и Нисканен забили по первому голу в плей-офф, а Трэвис Конекни хоть и не забил, но сделал две передачи.

“Без сомнения, сегодня они это сделали и вышли играть в настоящий хоккей, – сказал Виньо после матча. – Вся команда вышла играть. Хотя в третьем периоде мы нашли способ внести в матч интригу”.

Помогла “Флайерз” и небольшая перетасовка звеньев. Питлик поднялся из третьего звена во второе, а на его место опустился Конекни.

2) В шестой матч без Кутюрье и Барзала?

Обе команды лишились ведущих центрфорвардов. Кутюрье в конце второго периода коленом в колено столкнулся с Барзалом и не появлялся на льду ни в третьем периоде, ни в овертайме. Виньо сказал, что степень серьезности его повреждения пока неизвестна. Барзал последнюю смену провел в конце третьего периода. Тренер “Айлендерс” Барри Тротц также не сообщил подробностей состояния форварда.

Для кого возможная потеря первого центра будет более серьезной? Вероятно, для “Нью-Йорка,” который не обладает такой глубиной центральной оси. В то время как у “Флайерз” там может сыграть и Жиру, в плей-офф играющий в основном на левом краю, и Хэйз, и Лоутон, и Нэйт Томпсон. Кроме того, может выздороветь Михаэль Раффль, да и возвращение Оскара Линдблома, кажется, не за горами.

3) Неработающее большинство “Флайерз”

Проиграй “Филадельфия” в овертайме, то самое большинство ей бы обязательно припомнили. Как и шесть предыдущих в серии, из которых не было реализовано ни одного. У “Айлендерс” ситуация в этом аспекте куда лучше – три реализованных шанса из 11. В матче №5 прорвало лидеров “Флайерз”. В шестом матче им очень пригодится более эффективная игра в неравных составах.