«Филадельфия» и «Ванкувер» продолжают бороться за Кубок Стэнли

Минувшей ночью в НХЛ прошли очередные матчи серии.

Филадельфия – Айлендерс – 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)

Счет в этом матче в большинстве открыл форвард «Айлендерс» Мэтт Барзал. «Летчики» усилиями Клода Жиру и Джеймса ван Римсдайка вышли вперед.

На старте третьего отрезка «Филадельфия» закрепила преимущество, но «островитяне» смогли перевести игру в овертайм, забросив дважды.Точку в этом противостоянии поставил нападающий «летчиков»» Скотт Лоутон. Команды проведут шестой матч. Отметим, что голкипер «Айлендерс» Семен Варламов впервые в этом плей-офф пропустил четыре шайбы.

Счет в серии: 2-3 (0:4, 3:4 ОТ, 1:3, 2:3, 4:3 ОТ)

Вегас – Ванкувер – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Еще одной спасшейся от вылета командой оказался «Ванкувер». «Кэнакс» усилиями Брока Босера и Элиаса Петтерсона выиграли пятый матч серии. «Рыцари» смогли ответить лишь одной шайбой Ши Теодора.

20-летний защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз обновил рекорд НХЛ по передачам среди защитников-новичков за один плей-офф. В этом матче игрок обороны сделал уже 13-й ассист, обновив рекорд Янни Ниинимае, который держался 36 лет.

Счет в серии: 3-2 (5:0, 2:5, 3:0, 5:3, 1:2)

Источник: ФХБ