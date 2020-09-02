“Вегас” – “Ванкувер” (1:2): непробиваемый Демко

Тэтчер Демко

Фантастическая игра вратаря Тэтчера Демко, сделавшего 42 сэйва в своем первом в карьере кубковом матче в старте, а также голы Брока Бесера и Элиаса Петтерссона принесли “Ванкуверу” победу в пятом матче серии второго раунда плей-офф против “Вегаса” и позволили сократить отставание в серии до 2-3.

Демко стал 15-м вратарем в истории НХЛ, и вторым за два дня (Майкл Хатчинсон из “Колорадо”), впервые сыгравшим в старте в плей-офф в матче, в котором его команда могла закончить сезон, и одержавшим победу. Демко сыграл вместо Якоба Маркстрема, который играл во всех предыдущих матчах “Кэнакс”. Сегодня он был не готов выйти на лед и не попал даже в заявку.

Шестой матч соперники проведут в четверг в Эдмонтоне, хаб-городе для команд Западной конференции. “Вегас” дважды в своей истории вел в серии 3-2 и выиграл одну. “Ванкувер” уступал с таким счетом 14 раз и спас три серии.

В целом, ничего кроме подвигов Демко об этом матче знать и не нужно. “Вегас” перебросал соперника со счетом 43-17 (по периодам: 10-6, 18-4, 15-7), создал 10 голевых моментов против четырех, но смог пробить его лишь однажды. Да и то показательно – после потрясающе красивого прохода защитника Ши Теодора на 16-й минуте второго периода. Теодор обыграл трех соперников и открыл счет.

Однако радость “Голден Найтс” длилась недолго. Уже через 24 секунды Бесер подставил клюшку под прострел Джей-Ти Миллера и сравнял счет. А на четвертой минуте третьего периода еще одно подставление в исполнении Петтерссона оказалось для “Кэнакс” победным.

“Вегас” продолжал штурмовать владения Демко, проверял на прочность штанги, но в этот день вратарь “Ванкувера” казался, и был, практически неуязвим.

В воротах “Рыцарей” сыграл Робин Ленер, отразивший 15 бросков. “Вегас” проиграл первый матч плей-офф, в котором открыл счет. До этого были восемь побед подряд.