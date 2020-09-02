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Хоккей

Владислав Куцевич: «Мы прекрасно видим, что с соперником можно играть на равных»

Николай ПисаревНет комментариев
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Капитан «Белого Барса» Владислав Куцевич поделился своими впечатлениями осегодняшней игре против «Кременчука» в рамках второго полуфинального поединка плей-офф чемпионата Украинской хокекейной лиги-Пари-Матч.

— Забил, хорошо. Нам нужно было первыми повести. В прошлом матче немножко не дотерпели. Сравняли – получили. Сейчас нам нужно было психологически повести. Это получилось. Два периода терпели. В третьем, где-то, что-то не дотерпели.


На домашние игры будем настраиваться по-боевому. Нам нужно забирать эти две игры. Поэтому, надеемся, вернуться в Кременчуг.

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Стоит отметить, что третий и четвертый поединки полуфинальной серии плей-офф между этими командами состоятся в Белой Церкви 5 и 6 сентября – начало матчей в 13.00 и 15.00 соответственно. Прямые трансляции встреч будут доступны на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.

Источник: uhl.ua
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