Александр Бобкин: «Поздравляем соперника с победой и ждем их в Белой Церкви»

Тренер «Белого Барса» Александр Бобкин поделился своими впечатлениями об игре против «Кременчука» (1:4).

«Тренерский штаб хотел бы отметить наших ребят – они настоящие герои, они бьются, отдают себя, каждый из них на площадке на 200%.





Сейчас мы не смотрим на результат. Мы работаем, мы готовимся, проходим сквозь школу опыта.





Мы будем работать каждую следующую игру на 300%. Мы будем цепляться и бороться. Делать все возможное, чтобы получить победу в следующей игре».

Стоит отметить, что третий и четвертый поединки полуфинальной серии плей-офф между этими командами состоятся в Белой Церкви 5 и 6 сентября – начало матчей в 13.00 и 15.00 соответственно. Прямые трансляции встреч будут доступны на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.



Источник: ХК «Белый Барс»