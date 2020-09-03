Александр Савицкий: «Парни терпели и в третьем периоде дотерпели – забросили важные шайбы»

Главный тренер ХК «Кременчук» Александр Савицкий прокомментировал победную игру своей команды против «Белого Барса» (4:1).

«В плей – офф не бывает проходных матчей. Здесь все заряженные, бьются и играют очень самоотверженно. Слабых матчей не бывает.





Сегодня-завтра немного отдохнем, потом потренируемся и поедем в Белую Церковь».

Стоит отметить, что третий и четвертый поединки полуфинальной серии плей-офф между этими командами состоятсяв Белой Церкви 5 и 6 сентября– начало матчей в13.00 и 15.00соответственно. Прямые трансляции встреч будут доступнына сайтах УХЛ и XSPORT.ua.

Источник: ХК «Кременчук»