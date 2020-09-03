«Даллас» — «Колорадо» (1:4): в серии будет сыгран первый матч №7 в этом сезоне

Маккиннон выходит на матч №6

Голы Никиты Задорова, Кейла Макара, Микко Рантанена и Нэйтана Маккиннона принесли «Колорадо» победу в матче №6 и позволили сравнять счет (3-3) в серии второго раунда c «Далласом».

💪 Форвард Колорадо Нэтан Маккиннон (9+16=25 в 14 играх) стал 1-м игроком, набравшим 25 очков в 14 играх решающей стадии, с момента, когда это сделал Уэйн Гретцки в 1993 году (8+17=25 в 14), играя за Кингз.📽️ https://t.co/Uj8naJyiQe📝 https://t.co/PXFHGiomgF pic.twitter.com/peaaltDc7w — NHL.RU (@nhlru) September 3, 2020

Голы четырех разных игроков и 27 сэйвов Майкла Хатчинсона принесли «Колорадо» победу в матче №6 и позволили сравнять счет в серии второго раунда. Седьмой и решающий матч пройдет в пятницу (время будет определено позднее) в Эдмонтоне, хаб-городе для команд Западной конференции.

🥅 Майкл Хатчинсон стал 7-м вратарем в истории НХЛ, одержавшим две первые победы в плей-офф в матчах с риском вылета из розыгрыша Кубка Стэнли:1) Жак Плант2) Робби Мур3) Фрэнк Пьетранжело4) Уэйд Флаэрти5) Мэнни Фернандес6) Майкл Лейтон📽️ https://t.co/Uj8naJyiQe pic.twitter.com/jhlOPO3sk2 — NHL.RU (@nhlru) September 3, 2020

Места в воротах команд заняли Антон Худобин у «Далласа» и Майкл Хатчинсон у «Колорадо». Причем запасным у Худобина был Джейк Эттингер, потому что Бен Бишоп снова оказался «неготовым играть». Никаких подкреплений не было у «Эвеланш», которым снова не могли помочь Мэтт Калверт, Эрик Джонсон, Юнас Донской, Филипп Грубауэр и Павел Францоуз.

В первом периоде соперники показали очень бодрый хоккей с обоюдными шансами на успех. «Колорадо» дважды играл в большинстве, но зачастую перебарщивал с передачами. «Даллас» отвечал показательно силовой игрой, благодаря чему создал несколько опасных моментов. Больше всего запомнился шанс на добивании у Радека Факсы, с которым, вытянувшись, справился Хатчинсон.

Худобин тоже был хорош. «Даллас» начал активнее, но потом «Колорадо» перехватил инициативу и сделал жизнь вратаря «Старз» некомфортной. Чего стоил бросок Рантанена в пустой угол.

На протяжении 17 с половиной минут голкиперы были безупречны, но за 2:25 до первого перерыва «Старз» открыли счет. Миро Хейсканен с передач Маттиаса Янмарка и Дениса Гурьянова пробил Хатчинсона.

Однако «Эвеланш» быстро удалось нанести ответный удар. За 32 секунды до конца периода дальний бросок Задорова после паса Владислава Наместникова застал вышедшего из ворот Худобина врасплох (Антон был начеку, но голкиперу помешал не только рикошет, но и активно закрывающий обзор ДжейТи Комфер — прим.NHL.RU).

Второй период получился не таким открытым и прошел под знаком безостановочной борьбы на каждом участке площадки. Но чуть лучше выглядел «Колорадо», который еще два раза безрезультатно сыграл в большинстве. «Эвеланш» вышли вперед на восьмой минуте, когда Макар удачно сыграл на добивании.

«Старз» очень старались, но к голу ближе были «Эвеланш». До второго перерыва шайб больше заброшено не было, а «Колорадо» из-за травмы потерял своего капитана Габриэля Ландескога. За пару минут до перерыва в единоборстве у борта конек партнера попал ему по ноге, и форвард с большим трудом ушел в раздевалку. В третьем периоде он вернулся на скамейку и даже провел короткую смену в 16 секунд, но больше на лед не выходил.

«Колорадо» выиграл все пять матчей в этом плей-офф, когда вел после двух периодов, и не нарушил традицию. Этому способствовал и блестящий гол Рантанена на четвертой минуте. После того, как Гурьянов не смог вынести шайбу из своей зоны, ее перехватил Маккиннон и великолепным пасом по воздуху вложил в клюшку Рантанену, который в касание отправил ее в ворота.

🔥 Нэтан Маккиннон на следующий день после своего 25-летия в матче №6 против Далласа (4-1, 3-3 в серии) продлил результативную серию на старте плей-офф до 14 матчей и уступает теперь по этому показателю только Брайану Троттье (18 игр в 1981-м).📽️ https://t.co/Uj8naJyiQe pic.twitter.com/wg3LEQ2Hf3 — NHL.RU (@nhlru) September 3, 2020

Маккиннон, таким образом, продлил результативную серию до 14 матчей с начала плей-офф, что ранее удавалось только трем игрокам в истории. После 14 игр на его счету 25 (9+16) очков. Это уже больше, чем в прошлом году было у лучших бомбардиров плей-офф Брэда Маршана и Райана О’Райли (по 23).

С четвертой по 13-ю минуту периода в игре не было ни одной остановки, пока за 7:07 до конца «Даллас» не получил право на первое в матче большинство. Воспользоваться которым, однако, не смог. И в концовке точку поставил Маккиннон, поразивший пустые ворота.И в концовке точку поставил Маккиннон, поразивший пустые ворота.

«Нам нужно больше времени проводить в чужой зоне, это очень важно, — сказал форвард «Старз» Александр Радулов. — Надо найти способ это сделать. Теперь нас ждет седьмой матч. Будет непросто, но мы к нему подготовимся».

🔥 Денис Гурьянов, набирающий очки (2+5=7) в 5 матчах подряд, стал 3-м новичком в клубной истории, которому удалась такая серия. 2 других: Милан Марчетта (5 в 1968) и Джуд Друин (6 в 1971). 📽️ https://t.co/Uj8naJyiQe pic.twitter.com/XNhuNJ0JnZ — NHL.RU (@nhlru) September 3, 2020

Российский фактор: Гурьянов набрал свое 14-е очко в плей-офф и продлил результативную серию до пяти игр. Среди новичков в истории клуба только одному игроку удавалась более длительная серия (Джуд Друэн, шесть матчей в 1971 году). Также он третий новичок в этом году с такой серией (также защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз и Макар). Александр Радулов остался без очков, нанес один бросок и применил семь силовых приемов.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин сыграл 15:36 при полезности плюс-1, одном броске и трех силовых приемах. Наместников сыграл 10:55 и сделал свою первую передачу за 11 игр плей-офф. Для Задорова гол стал третьим в плей-офф. Среди защитников в «Колорадо» больше только у Макара (четыре). Его полезность составила плюс-2, он применил четыре силовых приема и в трансляции NBC был признан первой звездой матча (официально 1-й звездой матча назван Маккиннон, а читатели твиттер-канала «Колорадо» назвали первой звездой с большим отрывом Хатчинсона — прим. NHL.RU).

Главные выводы по итогам матча:

1) Защитники продолжают зажигать

Эта серия запоминается не только остросюжетными матчами и действиями топовых звеньев команд, но и прекрасной игрой защитников. Хейсканен и Макар — два представителя молодого поколения игроков обороны, которые играют в своих командах ведущие роли.

🔥 Миро Хейсканен, открыв счет в матче №6 против Колорадо, продлил свою серию в очках до 7 игр и тем самым установил рекорд клуба по этому показателю в плей-офф для защитников.📽️ https://t.co/Uj8naJyiQe📝 https://t.co/uO1xYmeYE8 pic.twitter.com/X5acWpc19o — NHL.RU (@nhlru) September 3, 2020

На счету защитника «Далласа» уже 19 очков в 15 матчах. У Макара — 14 очков в 13 играх. Для сравнения, в прошлом году самым результативным защитником плей-офф был Алекс Пьетранжело из «Сент-Луиса»: 19 очков в 26 матах. В 2018 году — Джон Карлсон из «Вашингтона»: 20 очков в 24 матчах. В 2017-м — Эрик Карлссон из «Сан-Хосе» с 18 очками в 19 матчах.

🥇 Кэйл Макар победным голом в матче №6 против Далласа (4-1, 3-3 в серии) установил рекорд НХЛ для защитников-новичков по очкам за один розыгрыш плей-офф — теперь в его активе 15 (4+11) очков. PS. К. Хьюз (14) сохраняет шансы на борьбу за лидерство.📽️ https://t.co/Uj8naJyiQe pic.twitter.com/SJPaCmdNHl — NHL.RU (@nhlru) September 3, 2020

При этом и Хейсканену, и Макару — всего по 21 году. А еще не будем забывать, что в другой серии Запада играют 25-летний Ши Теодор из «Вегаса» (15 очков в 13 матчах) и 20-летний Хьюз (14 очков в 13 матчах).

2) Лидеры «Далласа» пропали с радаров

У «Старз» было два шанса закончить серию в свою пользу, но в обеих встречах их лидеры были незаметны. В шестом матче Радулов, Тайлер Сегин и Джейми Бенн остались без очков, и каждый нанес только по одному броску в створ. А за последние три матча их суммарный показатель полезности составил минус-15 при отсутствии очков в равных составах.

«Их ведущие игроки играют результативно, а наши нет, — сказал тренер «Старз» Рик Боунесс. — Давайте смотреть правде в глаза. В это время года лидеры должны вести команду за собой и приносить результат».

3) У «Далласа» проблемы с дисциплиной

Еще одна проблема «Старз» — дисциплина. В шестом матче «Даллас» нарушил правила пять раз, а сам имел один шанс сыграть в большинстве. В матче №5 «Звезды» нарушили правила шесть раз. В матче №4 — пять. При этом «Колорадо» реализовал только один шанс из этих 16, и ни одного — в двух последних победных матчах.

«Ситуация неидеальная, — сказал Боунесс. — Слишком много ключевых ребят сидят на скамейке. Этими удалениями мы сами стреляем себе в ногу. Забивает соперник или нет, их лучшие игроки проводят много времени на льду, ловят свою игру и позволяют команде завестись».

Перед седьмым матчем это один из многих вопросов, на которые придется ответить «Далласу».