Дмитрий Пидгурский: «Мне понравилось отношение и игра»

Главный тренер херсонского «Днепра»Дмитрий Пидгурскийпрокомментировал победу своей команды в первом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата УХЛ-Пари-Матч против «Донбасса» (3:2):

— Мы проанализировали Открытый кубок Донбасса. Было время подготовиться, и вот мы подготовились.



Игра была тяжелая, хорошая.





Ребята все бились. Все бились, и четвертое звено, и тройка молодых. Это те ребята, которые являются основой молодежной сборной. Мне понравилось их отношение и их игра.





А завтра будет завтра.

Следующий поединок команды проведут завтра, 3 сентября. Начало встречи в 18:45, прямая трансляция – на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.

Источник: сайт ХК «Донбасс»