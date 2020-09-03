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Хоккей

Дмитрий Пидгурский: «Мне понравилось отношение и игра»

отНиколай Писарев

Сен 3, 2020

Главный тренер херсонского «Днепра»Дмитрий Пидгурскийпрокомментировал победу своей команды в первом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата УХЛ-Пари-Матч против «Донбасса» (3:2):

— Мы проанализировали Открытый кубок Донбасса. Было время подготовиться, и вот мы подготовились.

Игра была тяжелая, хорошая.


Ребята все бились. Все бились, и четвертое звено, и тройка молодых. Это те ребята, которые являются основой молодежной сборной. Мне понравилось их отношение и их игра.

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А завтра будет завтра.

Следующий поединок команды проведут завтра, 3 сентября. Начало встречи в 18:45, прямая трансляция – на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.

Источник: сайт ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua

от Николай Писарев

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