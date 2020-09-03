Невероятный камбэк «Колорадо» в серии с «Далласом» (видео)

«Колорадо» этой ночью удивил всех, отыгравшись с 1-3 в серии с «Далласом».

Даллас – Колорадо – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Но в первом периоде шансов на камбэк у «лавин» было мало. Не воспользовавшись шестью минутами большинства «Колорадо» пропустил шайбу отМиро Хейсканена. Благо, российский защитникНикита Задоровсумел сравнять счет, причем за 32 секунды до окончания стартового отрезка.

Видимо, эта шайба обескуражила «Даллас», ведь больше команда в этот вечер не забрасывала, много ошибалась и удалялась. А вот «лавины» отличились еще трижды:Кайл Макар,Микко Рантанени напоследокНатан Маккинонпоразил пустые ворота «Старз».

Это позволило 25-летнему Маккиннону повторить достижениеУэйна Гретцкив плей-офф НХЛ 27-летней давности. Он стал первым игроком с 1993 года, который набрал 25 очков в первых 14 матчах своей команды в плей-офф.

«Колорадо» сотворил невероятное. Отыгравшись с 1-3 в серии, команда сумела перевести ее в седьмой, решающий матч.

Правда, пока неизвестно, сможет ли принять в нем участие капитан «лавин»Габриэль Ландеског, который получил неприятную травму колена, порезавшись о лезвие конька одноклубника.

Счет в серии:3-3 (5:3, 5:2, 4:6, 5:4, 3:6, 1:4)

Источник: ФХБ