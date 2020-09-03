Обвёл и забросил: техничный розыгрыш от Тарана и Куцевича (видео)

Вчера, 2 сентября, состоялся второй полуфинальный поединок в паре между«Кременчуком» и«Белым Барсом», в рамках которого белоцерковцы, выигрывая по ходу встречи, все же уступили «горожанам» со счетом 1:4.

Первую шайбу в этом матче на свой счет записал капитан «Белого Барса»Владислав Куцевичс передачиПавла Тарана.Павел Таран на паузе красиво занес шайбу прямо к пятаку ворот, обведя защитников и отработав голкипера, а Владислав Куцевич вовремя сыграл на добивании и отправил шайбу точно в пустой угол воротИгоря Давлетшина.



Напомним, что после двух матчей в Кременчуге серия переезжает в Белую Церковь. Матчи на домашней арене«Белого Барса» состоятся 5 и 6 сентября в 13:00 и 15:00 соответственно. Прямые трансляции встреч будут доступны на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.

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