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Рирден стал помощником тренера в «Пингвинз»

отНиколай Писарев

Сен 3, 2020

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден

Тодд Рирден в среду был назначен помощником главного тренера в «Питтсбург Пингвинз». Как сообщил генеральный менеджер Джим Рутерфорд, также помощником стал Майк Велуччи, а с тренером вратарей Майком Бакли был продлен контракт на два года.

Рирден и Велуччи станут помощниками в штабе Майка Салливана, заменив Жака Мартена, Марка Рекки и Сергея Гончара, чьи контракты не были продлены по окончании сезона. 49-летний Рирден будет отвечать за действия защитников и игру в большинстве. 54-летний Велуччи — за игру форвардов и меньшинства.

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«Я рад, что Тодд и Майк присоединятся к нашему тренерскому штабу и верю, что они дополнят тренерский стиль Майка Салливана, — сказал Рутерфорд. — Тодд имеет опыт завоевания Кубка Стэнли и обладает 10-летним опытом работы в НХЛ на посту помощника тренера и главного тренера. Майк обладает опытом работы на уровнях АХЛ и ОХЛ, и хорошо знаком с тем, как функционирует наша организация».

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Последние шесть сезонов Рирден провел в «Вашингтон Кэпиталз». Последние два года он был главным тренером «Столичных». Его уволили 23 августа после того, как «Вашингтон» во второй раз за два года проиграл в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли. В этом году «Кэпиталз» за пять матчей проиграли «Нью-Йорк Айлендерс».

В сезонах 2010-14 Рирден был помощником тренера в «Питтсбурге», также отвечая за игру защитников и большинства. Велуччи в прошлом сезоне был генеральным менеджером и главным тренером фарм-клуба «Питтсбурга» в АХЛ «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон Пингвинз».

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В этом году «Пингвинз» не смогли пройти в первый раунд плей-офф Кубка Стэнли, в квалификационной серии проиграв «Монреаль Канадиенс» со счетом 1-3. По итогам регулярного сезона «Питтсбург» занял пятое место в Восточной конференции, но уступил ставшему 12-м «Монреалю».

Источник: nhl.ru

от Николай Писарев

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