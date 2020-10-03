Свежие новости спорта

Канадский клуб Виннипег Джетс продлил сотрудничество с основным вратарем своей команды Лораном Броссуа.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, 27-летний вратарь подписал с «Виннипегом» контракт сроком на один сезон. По условиям соглашения он заработает примерно полтора миллиона евро. Предыдущее соглашение вратаря истекало на следующей неделе.

Отметим, Лоран Броссуа в составе «Виннипега» провел последние два сезона. В 19 матчах прошлого чемпионата НХЛ вратарь пропустил 54 шайбы. Также за свою карьеру он успел поиграть в составе «Эдмонтон Ойлерз».