Свежие новости спорта

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Хоккей

Лоран Броссуа продлил контракт с Виннипегом

отАндрей Огородник

Окт 3, 2020 , ,

Канадский клуб Виннипег Джетс продлил сотрудничество с основным вратарем своей команды Лораном Броссуа.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, 27-летний вратарь подписал с «Виннипегом» контракт сроком на один сезон. По условиям соглашения он заработает примерно полтора миллиона евро. Предыдущее соглашение вратаря истекало на следующей неделе.

Отметим, Лоран Броссуа в составе «Виннипега» провел последние два сезона. В 19 матчах прошлого чемпионата НХЛ вратарь пропустил 54 шайбы. Также за свою карьеру он успел поиграть в составе «Эдмонтон Ойлерз».

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