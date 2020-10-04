Свежие новости спорта

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Хоккей

Донбасс вышел в финал УХЛ

отАндрей Огородник

Окт 4, 2020 , ,
Донбасс

Определилось имя второго участника финальной серии чемпионата Украины по хоккею.

За звания чемпиона Украины вместе с Кременчуком поборется ХК «Донбасс», который вчера сумел обыграть херсонский «Днепр», сделав тем самым счет в серии 2:4. К слову, в первой полуфинальной паре «Кременчук» обыграл «Белый Барс» в серии со счетом 4:0.

УХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Шестой матч

Днепр — Донбасс — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Шайбы0:1. Милехин (Костиков), 03:22; 0:2. Костиков, 13:06; 1:2. Янишевский (Ратушный), 25:48; 1:3. Пангелов-Юлдашев (Милехин, пустые ворота), 59:14.

Счет в серии — 2:4

Напомним, по итогам регулярного чемпионата Украины именно «Кременчук» финишировал на первом месте в турнирной таблице, команда с полтавской области опередила «Донбасс» на одно очко.

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