Свежие новости спорта

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Хоккей

Звезда НХЛ заразилась коронавирусом

отАндрей Огородник

Окт 6, 2020 , ,

Опаснейшее заболевание коронавирус не обходит стороной даже представителей столь мужественного вида спорта, как хоккей.

Как сообщает официальный сайт «Эдмонтона», капитан команды и одна из главных звезд НХЛ Коннор Макдэвид сдал положительный тест на COVID-19. 23-летний хоккеист сейчас находится на самоизоляции, отмечается, что его болезнь проходит бессимптомно и он чувствует себя хорошо.

Отметим, в прошлом сезоне Коннор Макдэвид в составе «Эдмонтона» набрал 97 очков (34+63), уступив лишь партнеру по команде Леону Драйзайтлю. Тем не менее, даже блестящая связка не помогла «ойлерз» стать чемпионом, канадский клуб вылетел в квалификации от «Чикаго».

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