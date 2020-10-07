Свежие новости спорта

Канадский «Виннипег» сумел сохранит в своих рядах одного из ключевых исполнителей Дилана Демело.

Как сообщает официальный сайт клуба, 27-летний защитник поставил подпись под новым соглашением сроком на четыре года. По условиям нового контракта годовой оклад Демело составит три миллиона евро.

Отметим, Дилан Демело пополнил состав «Виннипега по ходу прошлого сезона. В общей сложности, учитывая также выступления за «Оттаву» защитник провел 59 матчей и заработал десять очков. Ранее он также провел три сезона за «Сан-Хосе».