Свежие новости спорта

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Хоккей

Легенда Рейнджерс перешла в Вашингтон Кэпиталз

отАндрей Огородник

Окт 11, 2020
Хенрик Лундквист

Легендарный шведский вратарь Хенрик Лундквист после пятнадцати кряду сезонов в составе «Рейнджерс» сменит клубную прописку.

Как сообщает журналист Пьер Лебрюн, новым клубом 38-летнего хоккеиста станет «Вашингтон Кэпиталз», с которым тот подпишет соглашение сроком на один год. Годовой оклад шведа в столичном клубе составит 1,5 миллиона долларов.

Напомним, Хенрик Лундквист выступал в составе «Рейнджерс» с 2005 года. Он является рекордсменом клуба по 50 различным показателям, вместе с «рейнджерами» он выигрывал НХЛ в 2014 году.

от Андрей Огородник

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