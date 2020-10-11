Свежие новости спорта

Легендарный шведский вратарь Хенрик Лундквист после пятнадцати кряду сезонов в составе «Рейнджерс» сменит клубную прописку.

Как сообщает журналист Пьер Лебрюн, новым клубом 38-летнего хоккеиста станет «Вашингтон Кэпиталз», с которым тот подпишет соглашение сроком на один год. Годовой оклад шведа в столичном клубе составит 1,5 миллиона долларов.

Напомним, Хенрик Лундквист выступал в составе «Рейнджерс» с 2005 года. Он является рекордсменом клуба по 50 различным показателям, вместе с «рейнджерами» он выигрывал НХЛ в 2014 году.