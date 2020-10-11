Свежие новости спорта

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Хоккей

Нэйт Томпсон будет выступать за Виннипег

отАндрей Огородник

Окт 11, 2020 ,
Нэйт Томпсон

Известнейший американский хоккеист Нэйт Томпсон несмотря на солидный возраст продолжает менять клубы в НХЛ.

Как сообщает официальный сайт «Виннипега», 36-летний ветеран подписал с их клубом соглашение сроком на один год. Годовой оклад Томпсона составит 750 тысяч долларов. Отметим, что для хоккеиста это уже девятый клуб за его карьеру, чаще менял команды лишь Майк Силлинджер поигравший в составе 12 клубов.

Отметим, в прошлом сезоне Нэйт Томпсон провел 70 матчей за «Монреаль» и «Филадельфию», куда перешел на дедлайне. Всего набрал 15 (4+11) очков. 

от Андрей Огородник

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