Свежие новости спорта

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Хоккей

Звезда Сан-Хосе подписала новый контракт с клубом

отАндрей Огородник

Окт 11, 2020 , ,
Кевин Лабанк

Руководство «Сан-Хосе» сумело договориться по пролонгации контракта с одним из лидеров своей команды Кевином Лабанком.

Как сообщает официальный сайт «акул», 24-летний форвард подписал новое соглашение с «Сан-Хосе» сроком на четыре сезона. По новому контракту он будет получать 4,725 миллиона долларов в год.

Отметим, в прошлом сезоне Кевин Лабанк записал на свой счет 33 (14+19) балла при полезности «-33» в 70 матчах чемпионата НХЛ. Отметим, что американский хоккеист выступает за «шаркс» с сезона 2016/2017 года.

от Андрей Огородник

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