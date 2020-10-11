Свежие новости спорта

Руководство «Сан-Хосе» сумело договориться по пролонгации контракта с одним из лидеров своей команды Кевином Лабанком.

Как сообщает официальный сайт «акул», 24-летний форвард подписал новое соглашение с «Сан-Хосе» сроком на четыре сезона. По новому контракту он будет получать 4,725 миллиона долларов в год.

Отметим, в прошлом сезоне Кевин Лабанк записал на свой счет 33 (14+19) балла при полезности «-33» в 70 матчах чемпионата НХЛ. Отметим, что американский хоккеист выступает за «шаркс» с сезона 2016/2017 года.