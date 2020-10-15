Свежие новости спорта

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Хоккей

Сокол усилился двумя новыми исполнителями

отАндрей Огородник

Окт 15, 2020 , ,

Киевский «Сокол» который возвращается в отечественный хоккей, подписал в свои ряды два новых исполнителя.

Как сообщает официальный телеграм-канал клуба, контракт с «Соколом» подписали Михаил Симчук и Дмитрий Кубрицкий. Условия сделки не разглашаются.

Отметим, 17-летний Симчук прошлый сезон провел в составе клуба «Белый Барс» за который провел 22 игры и заработал 9 очков (2+7). 18-летний вратарь Дмитрий Кубрицкий ранее выступал в юношеском чемпионате Венгрии, последним его клубом был «Пештэржебета».

от Андрей Огородник

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