ТМ: Сокол уничтожил Белый Барс

Легендарный киевский «Сокол», который возвращается в элиту украинского хоккея после паузы связанной с отсутствием финансирования, своими результатами в период подготовки не может не радовать болельщиков клуба.

Вчера столичный клуб провел спарринг против крепкого середняка УХЛ «Белого барса» и сумел одержать разгромную победу со счетом 9:2. Шайбы в составе «Сокола» отличились трижды Махнов, дважды Пересунько, по шайбе забросили Пономаренко, Панченко, Миклуха и Платонов. За «Белый Барс» отличились – Таран и Лесников.

Отметим, в пятом сезоне УХЛ по предварительным данным планируют стартовать восемь команд.