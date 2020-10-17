EURO.com.ua

Хоккей

ТМ: Сокол уничтожил Белый Барс

отАндрей Огородник

Окт 17, 2020 , ,
ХК Сокол

Легендарный киевский «Сокол», который возвращается в элиту украинского хоккея после паузы связанной с отсутствием финансирования, своими результатами в период подготовки не может не радовать болельщиков клуба.

Вчера столичный клуб провел спарринг против крепкого середняка УХЛ «Белого барса» и сумел одержать разгромную победу со счетом 9:2. Шайбы в составе «Сокола» отличились трижды Махнов, дважды Пересунько, по шайбе забросили Пономаренко, Панченко, Миклуха и Платонов. За «Белый Барс» отличились –  Таран и Лесников.

Отметим, в пятом сезоне УХЛ по предварительным данным планируют стартовать восемь команд.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Хоккей

Эндрю Манжипан продлил контракт с Калгари

Окт 17, 2020 Андрей Огородник
Хоккей

Экс-звезда Донбасса сменил клуб в НХЛ

Окт 16, 2020 Андрей Огородник
Хоккей

Сокол усилился двумя новыми исполнителями

Окт 15, 2020 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

девятнадцать − два =

Вы пропустили

Футбол

Сидклей вернется в Динамо

Окт 17, 2020 Андрей Огородник
Хоккей

ТМ: Сокол уничтожил Белый Барс

Окт 17, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Тренер Металла назвал главный недостаток своей команды

Окт 17, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Рух не сможет задействовать Калюжного в матче против Динамо

Окт 17, 2020 Андрей Огородник