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Хоккей

Сергей Витер покинул должность тренера Донбасса

отАндрей Огородник

Окт 21, 2020 , ,
Сергей Витер

Главный тренер хоккейного клуба «Донбасс» Сергей Витер сложил из себя полномочия наставника клуба.

Как сообщает официальный сайт «Донбасса» 45-летний белорусский специалист написал заявление об отставке. Сергей Витер перешел на должность спортивного директора клуба. Параллельно он также покинул должность главного тренера сборной Украины по хоккею.

Отметим, во главе «Донбасса» Сергей Витер проработал два года, главным тренером сборной Украины он был на протяжении года. К слову, вчера донецкий клуб уступил в финале плей-офф «Кременчугу», упустив чемпионство в седьмом матче серии.

от Андрей Огородник

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