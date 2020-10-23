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Хоккей

Александр Пересунько пополнил состав ХК Донбасс

отАндрей Огородник

Окт 23, 2020 , ,
Александр Пересунько

ХК «Донбасс» пополнил свой состав одним из главных талантов украинского хоккея Александром Пересунько.

Как сообщает пресс-служба донецкого клуба, 20-летний нападающий подписал с клубом соглашение. Условия сделки не разглашаются. В новой команде игрок получил 88-ой номер.

Отметим, Александр Пересунько является воспитанником харьковского «Динамо», но последние годы он провел в североамериканских юниорских и молодежных лигах. В прошлом сезоне в Лиге Квебека новичок «Донбасса» поучаствовал в в 57 матчах, в которых набрал 31 (9+22) очко, при показателе полезности -1.

от Андрей Огородник

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