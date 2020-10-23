Игорь Чибирев — и.о. главного тренера Донбасса

Один из самых титулованных клубов Украины последних лет ХК «Донбасс» определился с именем нового главного тренера, правда, пока с приставкой исполняющий обязаности.

Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, Игорь Чибирев, который работал ранее помощником Сергея Витера, будет руководить командой в ближайших матчах чемпионата Украины по хоккею.

Отметим, что в прошлом новый наставник «Донбасса» имел достаточно серьезную хоккейную карьеру. Он успел оставить поиграть в чемпионате СССР, в НХЛ, российском чемпионате. В качестве тренера специалист работал ассистентом главного тренера в клубах МХЛ, ВХЛ и КХЛ.