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Хоккей

Тайлер Бертуцци будет зарабатывать 3,5 миллиона долларов в год

отАндрей Огородник

Окт 28, 2020 , ,
Тайлер Бертуцци

Звезда «Детройта» Тайлер Бертуцци за следующий сезон в составе своего клуба заработает 3,5 миллиона долларов.

Как сообщает твиттер Эллиотта Фридмана, арбитраж принял окончательное решение по зарплате форварда. Изначально Бертуцци запросил в клубе оклад 4, 25 миллионов долларов, в то время, как ему предлагали 3,15 млн долларов. Примечательно, что в прошлом сезоне он зарабатывал 1,4 млн долларов.

Столь стремительный скачок в зарплате Тайлера Бертуцци не удивителен, в прошлом сезоне статистика форварда была более чем внушительна 48 (21+27) очков в 71 матче.

от Андрей Огородник

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