УХЛ: Сокол в матче с 11 шайбами перестрелял Днепр

Киевский «Сокол», который вернулся в элиту украинского хоккея, продолжает радовать своих болельщиков своими результатами.

В матче второго тура столичная команда сумела обыграть неуступчивый херсонский «Днепр». На двоих обе команды забросили сразу одиннадцать шайб, причем свое преимущество «Сокол» сумел доказать лишь в последнем периоде.

УХЛ. Регулярный чемпионат

«Днепр» — «Сокол» 4:7 (2:2, 1:2, 1:3)

Шайбы:

0:1 Нименко (Рубан), 00:15

1:1 Дорофеев (Каракулько-Зайцев), 02:46

2:1 Крысанов (Швецов-Вишняков), 09:25

2:2 Панченко, 18:50

2:3 Платонов (Морозов), 24:52

2:4 Панченко (Платонов), 37:08

3:4 Тимченко (Брага-Макаров), 37:38

4:4 Крысанов (Ратушный-Чернышенко), 40:28

4:5 Павленко (Павлов), 43:49

4:6 Панченко (Середницкий), 45:37

4:7 Михнов (Павленко-Сысак), 52:56

После стартовых двух туров «Сокол» и «Донбасс» возглавляют турнирную таблицу регулярного чемпионата УХЛ.