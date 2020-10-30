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Хоккей

Виктор Олофссон подписал новый контракт с Баффало Сейбрз

отАндрей Огородник

Окт 30, 2020 , ,
Виктор Олофссон

Шведский нападающий Виктор Олофссон, как минимум два следующих сезона проведет в составе «Баффало Сейбрз».

Как сообщает официальный сайт НХЛ, 25-летний шведский хоккеист подписал с «Баффало» контракт сроком на два сезона. По условиям соглашение он будет зарабатывать более шести миллионов долларов в год.

Напомним, состав «Сейбрз» шведский хоккеист пополнил в 2018 году. В прошлом сезоне он был среди ведущих игроков своего клуба. В 54 матчах за «Баффало» он набрал 42 очка (20 голов, 22 результативных передачи).

от Андрей Огородник

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