Виктор Олофссон подписал новый контракт с Баффало Сейбрз

Шведский нападающий Виктор Олофссон, как минимум два следующих сезона проведет в составе «Баффало Сейбрз».

Как сообщает официальный сайт НХЛ, 25-летний шведский хоккеист подписал с «Баффало» контракт сроком на два сезона. По условиям соглашение он будет зарабатывать более шести миллионов долларов в год.

Напомним, состав «Сейбрз» шведский хоккеист пополнил в 2018 году. В прошлом сезоне он был среди ведущих игроков своего клуба. В 54 матчах за «Баффало» он набрал 42 очка (20 голов, 22 результативных передачи).