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Хоккей

ХК Краматорск подписал двух новичков

отАндрей Огородник

Ноя 4, 2020 , ,
Александр Воронин

Дебютант элитного дивизиона чемпионата Украины по хоккею ХК «Краматорск» пополнил свой состав очередными новобранцами.

Как сообщает официальный сайт УХЛ, состав краматорского клуба пополнили защитник Александр Воронин и нападающий Денис Василенков. Условия личных контрактов хоккеистов не разглашаются.

Отметим, несмотря на то, что в чемпионате Украины по хоккею было сыграно уже три матча, ХК «Краматорск» свой дебютный матч УХЛ проведет лишь завтра, против действующего чемпиона Украины ХК «Кременчуга».

от Андрей Огородник

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