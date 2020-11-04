ХК Краматорск подписал двух новичков

Дебютант элитного дивизиона чемпионата Украины по хоккею ХК «Краматорск» пополнил свой состав очередными новобранцами.

Как сообщает официальный сайт УХЛ, состав краматорского клуба пополнили защитник Александр Воронин и нападающий Денис Василенков. Условия личных контрактов хоккеистов не разглашаются.

Отметим, несмотря на то, что в чемпионате Украины по хоккею было сыграно уже три матча, ХК «Краматорск» свой дебютный матч УХЛ проведет лишь завтра, против действующего чемпиона Украины ХК «Кременчуга».