УХЛ: Донбасс одержал шестую победу кряду

Вице-чемпион Украины «Донбасс» блестяще стартовал в новом сезоне чемпионата Украины по хоккею.

В матче шестого тура УХЛ донецкая команда не оставила ни единого шанса новичку элитного дивизиона и соседям по региону ХК «Мариуполь». Преимущество украинского гранда, особенно во втором и третьем периоде было тотальным, что и отобразилось на табло.

Мариуполь — Донбасс 1:7 (0:1, 0:3, 1:3)

Шайбы: 0:1. Разумов (Кожевников, Костиков), 05:45; 0:2. Кутугин (Кобелев, отл.штр), 22:03; 0:3. Шишлянников (Бирюков, меньш.), 24:59; 0:4. Туркин (Монс, меньш), 36:52; 0:5. Бирюков (Сигарев, Кобелев), 44:11; 1:5. Бондаренко (Цыкало, Петрухно), 49:03;1:6. Монс, 53:19; 1:7. Шишлянников (Бирюков, Сигарев), 57:12.

Отметим, после шести туров в активе «Донбасса» шесть побед и впечатляющая разница шайб 37:9.