EURO.com.ua

Хоккей

ХК Краматорск подписал титулованного новичка

отАндрей Огородник

Ноя 13, 2020 , , ,
Павел Таран

Новичок элитного дивизиона чемпионата Украины по хоккею ХК «Краматорск» продолжает комплектацию команды.

Как сообщает официальный сайт УХЛ, новичком краматорского клуба стал защитник Павел Таран, который нынешний сезон начинал в составе «Белого Барса». Условия сделки не разглашаются.

Отметим, 28-летний новичок ХК «Краматорск» на заре своей карьеры выступал в составе ХК «Донбасс», с которым трижды выигрывал золотые медали чемпионата Украины. Также в игрока есть опыт выступлений в составе молодежной и национальной сборной Украины.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Хоккей

ХК Краматорск подписал титулованного новичка

Ноя 13, 2020 Андрей Огородник
Хоккей

Кременчуг заявил на сезон 18-летнего таланта

Ноя 12, 2020 Андрей Огородник
Хоккей

УХЛ: Донбасс одержал шестую победу кряду

Ноя 11, 2020 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

шестнадцать − два =

Вы пропустили

Футбол

Жозе Боту предрекает защитнику Шахтера яркое будущее

Ноя 13, 2020 Андрей Огородник
Хоккей

ХК Краматорск подписал титулованного новичка

Ноя 13, 2020 Андрей Огородник
Бокс

Даниэль Дюбуа готов бросить вызов Усику

Ноя 13, 2020 Андрей Огородник
Теннис

Стаховский из-за коронавируса снялся с турнира в Братиславе

Ноя 13, 2020 Андрей Огородник