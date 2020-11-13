ХК Краматорск подписал титулованного новичка

Новичок элитного дивизиона чемпионата Украины по хоккею ХК «Краматорск» продолжает комплектацию команды.

Как сообщает официальный сайт УХЛ, новичком краматорского клуба стал защитник Павел Таран, который нынешний сезон начинал в составе «Белого Барса». Условия сделки не разглашаются.

Отметим, 28-летний новичок ХК «Краматорск» на заре своей карьеры выступал в составе ХК «Донбасс», с которым трижды выигрывал золотые медали чемпионата Украины. Также в игрока есть опыт выступлений в составе молодежной и национальной сборной Украины.