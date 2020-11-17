Баффало подписал контракт новичка с Джеком Куинном

Юный канадский нападающий Джек Куинн ближайшие три года проведет в составе клуба НХЛ «Баффало Сейбрз».

19-летний хоккеист был выбран «Сейбрз» под восьмым общим номером на минувшем драфте НХЛ в октябре, о чем напоминает официальный сайт НХЛ.

В прошлом сезоне Джек Куинн выступал в Хоккейной лиге Онтарио в составе «Оттавы» за которую забросил 52 шайбы, показав второй результат лиги. К слову, новый клуб форварда прошлый чемпионат завершил на 13-м месте в Восточной конференции.

Новый сезон в НХЛ может стартовать 1 января.