УХЛ. Сокол – Донбасс. Анонс матча

Оттолкнувшись от дна чемпионат Украины по хоккею постепенно начал возвращаться к более-менее конкурентоспособной лиге. После нескольких сезонов, в которых принимало смешное количество команд, в нынешнем их число увеличилось уже к восьми, показатель возможно не самый впечатляющий, но значительно лучше, чем, к примеру, сезоном ранее.

Одним из самых ожидаемых новичков сезона стало возвращение в элиту украинского хоккея легендарного киевского «Сокола». Спору нет, лучшие годы команды позади, тем не менее, в клубе делают все для того, чтобы вернуть свою былую славу. Сегодня столичный клуб примет на своей арене гранда современности – «Донбасс», чем не повод для бк для ставок на хоккей, что естественно ещё больше повысит градус накала грядущего противостояния.

Донбасс безоговорочный фаворит встречи

Несмотря на свой исторический статус, ХК «Сокол», как не обидно это осознавать болельщикам клуба, в ближайшем матче является аутсайдером. Да, команда неплохо стартовала в новом сезоне, намного интересней, чем другие новички в лице «Мариуполя» и «Краматорска», но «Донбасс» все же совсем другой уровень. Лучшая атака УХЛ, лучшая защита, восемь матчей – восемь побед, причем все в основное время. Если разобраться, донецкая команда имела проблемы лишь в первом матче, против своего главного конкурента прошлого сезона «Кременчука», обыграв которого со счетом 3:2, все остальные поединки команда выиграла с разницей, как минимум две шайбы.

Свидетельствует о преимуществе «Донбасса» и первая очная встреча команд. Двумя неделями ранее донецкий и киевский клуб уже встречались, тогда хоккеисты «Донбасса» отличились четырьмя шайбами, пропустив в свои ворота лишь два раза. В том поединке за «Соколом» был лишь второй период, на больше же команду Шафаренко не хватило. Героем встречи стал Андрей Сигарёв, на счету которого две шайбы, всего же на счету российского хоккеиста 15 очков в сезоне, что является лучшим показателем среди всех игроков лиги.

На что поставить?

Естественно, наиболее вероятным выглядит победа «Донбасса», но откровенно говоря, коэффициент 1,36 вряд ли выглядит слишком заманчивым. Можно рассмотреть другие варианты:

тотал меньше 6,5(коэффициент 1,87);

индивидуальный тотал Донбасса больше 4 (коэффициент 1,73);

победа Донбасса в одном из периодов.