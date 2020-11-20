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Хоккей

Херсонский Днепр усилился воспитанником Донбасса

отАндрей Огородник

Ноя 20, 2020 , ,
Богдан Панасенко

Талантливейший украинский нападающий Богдан Панасенко возвращается в чемпионат Украины.

Новым клубом семнадцатилетнего игрока стал херсонский «Днепр», который подписал с ним полноценный контракт. Условия сделки не разглашаются.

Отметим, Богдан Панасенко является воспитанником академии «Донбасса», но в последнее время играл в Латвии, где сыграл 3 матча в национальном чемпионате, 20 матчей (8+10 очков) во второй лиге и 23 матча (45+38 очков) в чемпионате U17, где стал лучшим бомбардиром и снайпером. Ранее он играл в юношеском чемпионате Украины за «Приднепровск».

от Андрей Огородник

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