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Хоккей

Белый Барс пополнил свой состав двумя новичками

отАндрей Огородник

Ноя 22, 2020 , ,
Юрий Качан

Аутсайдер чемпионата Украины по хоккею «Белый Барс» из Белой Церквы дозаявил на сезон УХЛ сразу двух новых исполнителей.

Как сообщает официальный сайт Украинской Хоккейной Лиги, Юрий Качан и Даниил Тищенко подписали контракты с «Белым Барсом». Условия сделки не разглашаются.

Стоить отметить, что несмотря на то, что оба хоккеиста являются воспитанниками украинской школы хоккея, оба имеют опыт выступлений в скандинавских странах. Юрий Качан выступал в Швеции за юниорскую и молодежную команды «Нюнесхамна», а Тищенко защищал цвета команд датского «Видовре».

от Андрей Огородник

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