Белый Барс пополнил свой состав двумя новичками

Аутсайдер чемпионата Украины по хоккею «Белый Барс» из Белой Церквы дозаявил на сезон УХЛ сразу двух новых исполнителей.

Как сообщает официальный сайт Украинской Хоккейной Лиги, Юрий Качан и Даниил Тищенко подписали контракты с «Белым Барсом». Условия сделки не разглашаются.

Стоить отметить, что несмотря на то, что оба хоккеиста являются воспитанниками украинской школы хоккея, оба имеют опыт выступлений в скандинавских странах. Юрий Качан выступал в Швеции за юниорскую и молодежную команды «Нюнесхамна», а Тищенко защищал цвета команд датского «Видовре».