Джонни Бойчак завершил карьеру в НХЛ

Известный канадский хоккеист Джонии Бойчак, который имеет украинские корни, в возрасте 36 лет был вынужден завершить свою карьеру.

Причиной ухода из спорта игрока «Айлендерс» стало тяжелое повреждение, которое он получил ещё 5 марта в матче с «Монреалем», результатом чего стало наложение 90 швов на веко хоккеиста. Несмотря на реабилитацию, продолжить карьеру этническому украинцу не удалось.

За свою карьеру Джонни Бойчак сыграл 725 матчей в НХЛ на позиции защитника. В сезоне 2010/2011 от становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Бостона». Последние шесть сезонов он провел за «Айлендерс».