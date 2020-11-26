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Хоккей

Джонни Бойчак завершил карьеру в НХЛ

отАндрей Огородник

Ноя 26, 2020 , ,
Джонни Бойчак

Известный канадский хоккеист Джонии Бойчак, который имеет украинские корни, в возрасте 36 лет был вынужден завершить свою карьеру.

Причиной ухода из спорта игрока «Айлендерс» стало тяжелое повреждение, которое он получил ещё 5 марта в матче с «Монреалем», результатом чего стало наложение 90 швов на веко хоккеиста. Несмотря на реабилитацию, продолжить карьеру этническому украинцу не удалось.

За свою карьеру Джонни Бойчак сыграл 725 матчей в НХЛ на позиции защитника. В сезоне 2010/2011 от становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Бостона». Последние шесть сезонов он провел за «Айлендерс».

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