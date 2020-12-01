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Хоккей

Донбасс усилился именитым новичком

отАндрей Огородник

Дек 1, 2020 , ,
Станислав Тунхузин

Лидер чемпионата Украины по хоккею «Донбасс» усилил и без того самый сильный в отечественном чемпионате состав.

Как сообщает официальный сайт УХЛ, новичком донецкого клуба стал 30-летний российский защитник Станислав Тунхузин. Условия сделки между сторонами не разглашаются.

Стоит отметить, что Тунхузин имеет весьма впечатляющий послужной список, о чем может свидетельствовать хотя бы тот факт, что он сыграл в ВХЛ 633 матча. В досье хоккеиста есть такие клубы, как: «Молот», «Ижсталь», «Спутник», «Буран», «Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Рубин», «Сарыарка».

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